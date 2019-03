Eurogroep: uitstel betaling Griekenland van 1 miljard

maandag 11 maart 2019 , 19:51

Bron: © Maaike Jongema

BRUSSEL (ANP) - De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) stellen een uitkering van 1 miljard euro aan Griekenland met een maand uit. Het land heeft niet op tijd een aantal afgesproken hervormingsmaatregelen getroffen.

De uitkering vloeit voort uit een afspraak uit 2012, toen Griekenland failliet dreigde te gaan. De winsten die eurolanden hebben geboekt met het opkopen van Griekse staatsobligaties worden tot medio 2022 halfjaarlijks naar Athene overgemaakt om de schuldenlast mee te verlichten. De Eurogroep moest maandag beslissen over deze eerste speciale storting sinds het land uit het internationale steunprogramma is.

Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) heeft Griekenland belangrijke stappen vooruitgezet, maar meer is nodig. De beslissing wordt nu in de volgende Eurogroep, begin april in Boekarrest, genomen. Verwacht wordt dat Athene dan wel zijn zaakjes op orde heeft.

