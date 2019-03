Het uur U voor brexitplan May

maandag 11 maart 2019 , 10:38

LONDEN (ANP) - Premier Theresa May probeert volgens Britse media vergeefs een meerderheid in het Lagerhuis achter haar overeenkomst met de EU over de brexit te krijgen. Ze heeft echter praktisch niet meer te bieden dan de brexitdeal die half januari door een kolossale meerderheid in het parlement is verworpen.

Het grootste probleem is nog steeds dat het land volgens de huidige brexitdeal de EU niet echt verlaat zolang er geen regeling is getroffen voor de toekomstige grens tussen EU-lid Ierland en het Britse deel van dat eiland (Noord-Ierland). Daar is een plan voor, de 'backstop', die de meeste parlementariërs om verschillende redenen niet accepteren. May heeft beloofd dat ze iets met Brussel gaat regelen om die bezwaren weg te nemen.

Maandag om 16.30 uur (onze tijd) wordt een verklaring van May in het Lagerhuis verwacht over de vraag of ze op de valreep nog iets heeft bereikt dat de weggehoonde brexitdeal alsnog acceptabel maakt voor een meerderheid. Het is volgens Britse media ook mogelijk dat May iemand anders naar de zitting stuurt. Dat kan brexitminister Stephen Barclay zijn of de hoogste juridische adviseur van de regering, 'attorney-general' Geoffrey Cox. In de avond overlegt de grootste oppositiepartij, Labour, over de strategie in de komende dagen.

Het uur U voor de brexitdeal van May is op dinsdag. Het Lagerhuis debatteert erover vanaf 13.30 uur (onze tijd). Naar verwachting duurt dat ongeveer 6,5 uur en om 20.00 uur zou het parlement stemmen. Als haar deal wordt aangenomen, verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU 29 maart om 23.00 uur Britse tijd, dus aan het begin van 30 maart bij ons. Niets wezenlijks verandert er dan tot aan het eind van 2020. Als de brexitdeal dinsdag weer wordt weggestemd, stort het land zich volgens May in een crisis.

Woensdag wordt dan om 20.00 uur (onze tijd) een cruciale stemming verwacht over de vraag of het land zonder iets te regelen uit de EU kan stappen. Aangenomen wordt dat een grote meerderheid absoluut geen no-dealbrexit wil. Het is voor de positie van Britse ministers belangrijk welke kant May zelf kiest, omdat bewindslieden die haar standpunt niet delen, het veld zouden ruimen.

Donderdag stemt het Lagerhuis naar verwachting om 18.00 uur (onze tijd) over uitstel van de brexit als de meerderheid de no-dealbrexit heeft afgewezen. May heeft eerder aangegeven dat ze geen uitstel langer dan drie maanden wil, maar de parlementsleden kunnen de tijdsduur wijzigen. Wel moeten alle andere landen van de EU instemmen met uitstel. Uitstel betekent dat het land politiek weer terug bij af is over de brexit. Het kan ook tot afstel van de brexit leiden, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuw referendum. Labour hoopt dat de regering alsnog ten val komt en dat uitstel leidt tot nieuwe verkiezingen of op zijn minst een 'soft-brexit'.

