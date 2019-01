Hoekstra wil info Brussel over besluit Italië

maandag 21 januari 2019 , 19:41

BEGROTING ITALIË

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat de Europese Commissie met meer informatie komt over haar besluit over de Italiaanse begroting. Brussel besloot in december af te zien van een strafprocedure tegen Italië voor het niet voldoen aan de Europese begrotingsregels. ,,Het is een gemiste kans, en ik vind het verhaal niet overtuigend’’, zei Hoekstra na afloop van de Eurogroep in Brussel. ,,Ik heb om meer details gevraagd.’’

De begroting stond niet op agenda van de vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden. ,,Dat vind ik merkwaardig, want dit is een onderwerp waar velen zich zorgen over maken’’, aldus de CDA-bewindsman. ,,Ik constateer dat de commissie zich baseert op Italiaanse cijfers. Terwijl ze eerder zei dat de begroting uit het lood was, er plannen moesten komen voor een duurzame groei en dat de berekeningen van de commissie anders waren dan die van Italië.''

