May voorziet meer brexitonderhandelingen; geen aanpassing Goedevrijdagakkoord

maandag 21 januari 2019 , 16:57

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May heeft in het Lagerhuis gezegd dat ze nog een keer gaat kijken naar het probleem van de 'backstop' over de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland en dat ze daar met Brussel over gaat praten. Ze voorziet meer brexit-onderhandelingen. May zou maandag in het parlement met een alternatief komen voor haar weggestemde overeenkomst met Brussel.

Ze ontvouwde in haar toespraak geen enkel plan of alternatief voor de bestaande overeenkomst met de EU over de brexit. Ze herhaalde haar standpunten over de brexit en beklemtoonde fel tegen uitstel van de brexit of een nieuw referendum over het lidmaatschap van de EU te zijn.

Het Lagerhuis heeft afgelopen dinsdag met een enorme meerderheid Mays brexitdeal afgewezen. Ze zei dat ze het parlement gaat raadplegen in de volgende ronde van brexit-onderhandelingen.

Terug naar boven