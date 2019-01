Ierland: geen bilaterale brexit-onderhandeling

maandag 21 januari 2019 , 10:52

Bron: European Commission

DUBLIN (ANP/DPA) - De Britse regering hoeft niet bij Ierland aan te kloppen voor rechtstreekse onderhandelingen over de brexit. ,,Dit is een onderhandeling tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk'', beklemtoonde de Ierse minister Helen McEntee (Europese Zaken) maandagochtend bij omroep RTÉ.

De Britse premier Theresa May legt maandagmiddag in het parlement een verklaring af over haar 'plan B' voor de brexit. Ze doet dat volgens haar woordvoerster op zijn vroegst om half vijf Nederlandse tijd. Een grote meerderheid van de parlementariërs keerde zich vorige week tegen haar oorspronkelijke plan voor het verlaten van de EU op 29 maart.

De krant The Sunday Times berichtte eerder dat de Britse regering een rechtstreekse overeenkomst zou willen met Ierland, als alternatief voor de onder brexiteers impopulaire 'backstop'. Dat is een noodplan voor onbepaalde tijd om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden.

De Ierse minister McEntee gooide die deur echter dicht. Ze maakte duidelijk dat haar regering alleen in Europees verband onderhandelt met de Britten. Ook rechtstreekse onderhandelingen met de Noord-Ierse DUP-partij, die gedoogsteun geeft aan de regering van May, zijn volgens haar uit den boze.

