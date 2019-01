Lagerhuis weer druk met brexitplannen

maandag 21 januari 2019 , 2:00

BREXIT

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis verwacht maandag van premier Theresa May een 'plan B', om haar gestrande overeenkomst met de EU te vervangen. Bovendien nemen volgens Britse media parlementsleden van verschillende partijen maandag samen een initiatief om een 'no-dealbrexit' te blokkeren.

De parlementariërs hebben het plan opgevat om te proberen de premier te dwingen uiterlijk 26 februari een brexitdeal met de EU te hebben die het parlement heeft goedgekeurd. Als ze dat niet heeft, moet uitstel van de brexit in stemming gebracht worden en dan stemt het Lagerhuis naar verwachting voor uitstel.

Het oorspronkelijke plan van May voor het verlaten van de EU op 29 maart is afgelopen dinsdag door een vrijwel ongekend grote meerderheid in het Lagerhuis weggestemd. De conservatieve premier zou met iets anders moeten komen, maar volgens Britse media lijkt de premier daar niet toe in staat. De angst groeit dat May's beleid of de afwezigheid van beleid tot een voor alle betrokken chaotisch en schadelijk vertrek uit de EU leidt.

