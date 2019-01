Duizenden in Hongarije bij demonstraties

zaterdag 19 januari 2019 , 17:36

BOEDAPEST (ANP) - Duizenden demonstranten zijn zaterdag de straat opgegaan om opnieuw te protesteren tegen een wet van de regering van de rechts-nationalistische premier Viktor Orban. Volgens die wet mogen werkgevers van personeel verlangen dat ze 400 uur per jaar overwerk verrichten. Ook in een zestigtal andere grote en kleinere steden demonstreerden mensen tegen de wet.

De protesten richten zich niet alleen op de 'slavenwet', zoals de overwerkwet door de demonstranten wordt genoemd, maar ook op andere onderwerpen zoals de kritiekloze berichtgeving van de voornamelijk rechtse media in het land en de corruptie binnen de familie en vriendenkring van Orban. ,,We hebben er genoeg van'', reageerde een van de demonstranten. ,,We worden volledig genegeerd en dat pikken we niet meer."

Premier Orban zei dat de wet juist in het voordeel is van de werknemers. ,,Zij krijgen hiermee wettelijk de mogelijkheid om over te werken in een tijd dat landelijk veel werkgevers zitten te springen om personeel."

