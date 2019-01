Omslagpunt bij stemmers in VK: meer tegen dan voor brexit

zaterdag 19 januari 2019 , 14:36

LONDEN (ANP) - In Groot-Brittannië is het omslagpunt bereikt, waardoor meer stemgerechtigden tegen dan voor een brexit zijn. Dat meldt de Britse krant The Independent zaterdag op basis van een onderzoek van YouGov.

Dit omslagpunt is volgens het onderzoek niet eens zozeer bereikt doordat er nu anders over een brexit wordt gedacht, maar op basis van de samenstelling van de bevolking. Zelfs als iedereen die in juni 2016 zijn stem bij het referendum heeft uitgebracht hetzelfde zou stemmen, dan is de stemming in het Verenigd Koninkrijk van pro-brexit omgeslagen in anti-brexit. Dit wordt veroorzaakt doordat veel pro-brexiteers zijn overleden, terwijl het aantal anti-brexiteers groeit omdat veel jongeren die tegen een brexit zijn, de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit omslagpunt is zaterdag 19 januari bereikt, aldus The Independent.

Volgens het onderzoek krimpt het aantal voor-stemmers met 1350 mensen per dag. Het onderzoek geeft verder aan dat er jaarlijks 320.000 pro-brexiteers overlijden tegen 160.000 zogenaamde remainers. Per jaar bereiken 700.000 Britse jongeren de stemgerechtigde leeftijd. 65 procent daarvan zegt tegen een brexit te willen stemmen.

Bij de berekeningen wordt uitgegaan van het feit dat iedereen die in 2016 heeft gestemd niet van oordeel is veranderd en bij een nieuw referendum hetzelfde zal stemmen. Al in het najaar van 2018 werd volgens meerdere onderzoeken duidelijk dat meer en meer Britten een brexit afkeuren en dat het aantal anti-brexiteers de overhand kreeg. Momenteel is de stand 54 procent van de Britse bevolking tegen en 46 procent voor een brexit, aldus het gerenommeerde onderzoeksbureau What Uk Wants (Wat het Verenigd Koninkrijk wil).

