Veel meer vrachttreinen van China naar Europa

zaterdag 19 januari 2019 , 8:45

PEKING (ANP) - Het afgelopen jaar hebben vrachttreinen uit China 6363 reizen naar Europa gemaakt. Dat is 73 procent meer dan in het jaar daarvoor, meldden de Chinese spoorwegen volgens de People's Daily. Het vrachtvervoer per trein van China naar Europa en terug kwam in 2011 langzaam op gang. Nu rijden er vanuit 59 Chinese steden vrachttreinen naar 49 Europese steden in vijftien landen.

Zo rijden er bijvoorbeeld vrachttreinen tussen de Centraal-Chinese stad Chengdu en Tilburg. Hemelsbreed is dat een afstand van circa 8000 kilometer. Maar de treinen leggen bijna 11.000 kilometer af en rijden dan meestal door Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland. In Polen is Lodz een belangrijke bestemming van Chinese vrachttreinen, in Duitsland zijn dat Duisburg en Hamburg.

De reis duurt iets meer dan twee weken. Door verschillende spoorbreedtes is er oponthoud aan de grenzen van China en Kazachstan en aan de grens van Wit-Rusland en Polen. Toch is de treinreis naar schatting drie keer zo snel als die van een vrachtboot die van de Chinese kust naar West-Europa vaart.

