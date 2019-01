CDA en D66 willen versoepeling kinderpardon

zaterdag 19 januari 2019 , 8:34

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon. De partijen willen dat het pardon ruimer wordt toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

,,Het is niet houdbaar wat er nu gebeurt'', bevestigt CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg in een gesprek met de NOS een bericht in het AD. ,,Het CDA is tot een ander inzicht gekomen door kritiek van het Europese Hof van Justitie. Ook zeggen deskundigen dat het niet goed gaat met deze kinderen omdat ze hersenschade oplopen van de stress die ze krijgen van de dreigende uitzetting. Ook komt het te vaak voor dat de kinderen uiteindelijk toch niet vertrekken. Dat kan zo niet langer.''

CDA gaat samen met D66 een plan voorleggen aan staatssecretaris Mark Harbers (asiel). Er wordt door Harbers wel al onderzoek gedaan naar de asielprocedure, maar daar willen de partijen niet op wachten.

