May sprak met Rutte en Merkel over brexit

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May heeft donderdag met haar Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Angela Merkel overlegd over de brexit. Dat heeft een woordvoerster van May gezegd. Ze zei dat de Britse premier ook komend weekend met EU-leiders gaat praten over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

De deal voor de brexit die May presenteerde werd dinsdagavond met een ruime meerderheid weggestemd. Maar liefst 432 parlementsleden stemden in het Britse Lagerhuis tegen het plan, terwijl 202 vóór waren.

Rutte zei woensdag dat Londen wat hem betreft respijt kan krijgen om alsnog een brexitdeal door het Britse parlement te loodsen.

