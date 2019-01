Eind januari nieuw brexitdebat in Lagerhuis

donderdag 17 januari 2019 , 12:30

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDON (ANP/RTR) - Het Britse parlement debatteert op 29 januari over een plan B voor de brexit. Dat zegt 'fractievoorzitter' Andrea Leadsom van de Conservatieven in het Lagerhuis. Ook wordt dan door parlementsleden gestemd over het plan.

De deal die premier Theresa May presenteerde werd dinsdagavond met een ruime meerderheid weggestemd. Maar liefst 432 parlementsleden stemden in het Britse Lagerhuis tegen het plan, terwijl 202 vóór waren.

May moet uiterlijk maandag met een plan B komen voor de brexit. Naar verwachting gaat het debat daarover op 29 januari de hele dag duren.

In 2016 stemde Groot-Brittannië in een referendum voor een vertrek uit de EU, maar nog steeds is het onduidelijk op welke manier dat moet gebeuren.

