May wil snel uit brexit-impasse komen

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May wil snel uit de impasse rond de brexit komen, nadat ze woensdagavond een motie van wantrouwen van de oppositie had overleefd. Nu ze kan aanblijven als premier, wil ze meteen praten met de leiders van andere partijen. De eerste gesprekken wil ze al op woensdagavond voeren.

,,We hebben een verantwoordelijkheid om een weg te vinden die de steun van het Lagerhuis kan krijgen'', zei May nadat de parlementsleden een motie van wantrouwen tegen haar hadden verworpen: met 306 stemmen voor de motie en 325 tegen. De motie was ingediend door oppositiepartij Labour, na de vernietigende nederlaag die May dinsdag leed met de stemming over haar brexitdeal.

May overleefde de motie dankzij steun van de protestantse Noord-Ierse partij DUP, die voor brexit is. Uitstel van de brexit is voor de partij ,,niet onvermijdelijk'' en niet nodig. ,,We zullen de EU als één land verlaten'', liet de partij weten. De inrichting van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland was een belangrijk twistpunt tijdens de onderhandelingen tussen Londen en Brussel. De grens is al jaren open, maar na een brexit wordt het een buitengrens van de EU.

Oppositiepartij Labour liet weten niet bereid te zijn om inhoudelijke gesprekken te voeren met May over de voortgang van de brexit, totdat zij de optie van een 'no deal' van tafel haalt, aldus een woordvoerder van de partij. Maar de woordvoerder van May zei dat hij niet wilde uitsluiten dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder een exit-deal.

