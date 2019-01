Hoe nu verder voor de brexit?

1.

Intrekken van brexit. De Britten hebben de brexit in maart 2017 in gang gezet met het sturen van een brief naar de Europese Unie. Daarin stellen ze artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in werking. Dat artikel gaat over uittreding. Op 29 maart dit jaar, twee jaar na de brief, verloopt de onderhandelingstermijn. Na die dag zijn de Britten automatisch geen lid van de EU meer. Maar Londen mag dat besluit eenzijdig intrekken. In dat geval blijven de Britten lid van de EU, in elk geval voorlopig.