May overleeft motie van wantrouwen, met alle partijen in gesprek

woensdag 16 januari 2019 , 20:45

LONDEN (ANP/RTR) - Nu Theresa May mag aanblijven als Britse premier, wil ze meteen praten met de leiders van andere partijen. De eerste gesprekken wil ze al op woensdagavond voeren. ,,We hebben een verantwoordelijkheid om een weg te vinden die de steun van het Lagerhuis kan krijgen'', zei May, nadat de parlementsleden een motie van wantrouwen tegen haar hadden afgewezen.

Oppositieleider Jeremy Corbyn van de Labourpartij had de motie van wantrouwen ingediend. Hij wil van May de garantie dat Groot-Brittannië niet zonder akkoord uit de Europese Unie zal stappen. Een no-dealbrexit zou volgens hem een ramp zijn. Ook de Liberaal-Democraten vinden een brexit zonder akkoord niet acceptabel. De Schotse nationalisten willen dat uitstel van brexit bespreekbaar is.

May overleefde de motie dankzij steun van de protestantse Noord-Ierse partij DUP, die voor brexit is. Uitstel van de brexit is voor de partij ,,niet onvermijdelijk'' en niet nodig. ,,We zullen de EU als één land verlaten'', liet de partij weten. De inrichting van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland was een belangrijk twistpunt tijdens de onderhandelingen tussen Londen en Brussel. De grens is al jaren open, maar na een brexit wordt het een buitengrens van de EU.

Het is inmiddels duidelijk dat de Britten meer tijd nodig hebben om hun brexitproblemen op te lossen. Een meerderheid van de Britse parlementsleden vreest dat het land niet zonder afspraken met Brussel uit de EU kan stappen, omdat dan een economische ramp zou volgen. Hoge ambtenaren in Brussel gaven eerder aan dat de brexit tot juli kan worden opgeschort.

