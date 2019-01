May: meteen praten met partijen

woensdag 16 januari 2019 , 20:25

BREXIT

LONDEN (ANP) - Nu Theresa May mag aanblijven als Britse premier, wil ze meteen praten met de leiders van andere partijen. De eerste gesprekken zijn volgens haar al op woensdagavond. ,,We moeten oplossingen vinden die steun krijgen in het Lagerhuis'', zei May, nadat de parlementsleden een motie van wantrouwen tegen haar hadden afgewezen.

Oppositieleider Jeremy Corbyn van de Labourpartij, die de motie van wantrouwen had ingediend, wil van May de garantie dat Groot-Brittannië niet zonder akkoord uit de Europese Unie zal stappen. Ook de Liberaal-Democraten vinden een no-dealbrexit niet acceptabel. De Schotse nationalisten willen dat uitstel van brexit bespreekbaar is.

