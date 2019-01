Premier May overleeft motie van wantrouwen

woensdag 16 januari 2019 , 20:19

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse premier May heeft woensdagavond een motie van wantrouwen overleefd. 306 parlementariërs stemden voor de motie, 325 stemden tegen. De motie was ingediend door oppositiepartij Labour, na de vernietigende nederlaag die May dinsdag leed met de stemming over haar brexitdeal.

Labourleider Corbyn zei dat het land nu door ,,een zombieregering'' wordt geleid en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft. Corbyn mikte met zijn motie op nieuwe verkiezingen.

