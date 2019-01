'Toezicht op Curaçao en Sint Maarten verlengd'

woensdag 16 januari 2019 , 18:28

DEN HAAG (ANP) - Omdat Curaçao en Sint Maarten hun financiën nog steeds niet op orde hebben, zal het toezicht op die landen met drie jaar worden verlengd. Dat is de verwachting in Den Haag na een negatief advies over het financiële reilen en zeilen op de twee Caribische eilanden.

Een speciale commissie oordeelt dat de twee landen van het koninkrijk in de jaren 2015-2017 niet hebben gedaan wat ze eigenlijk hadden moeten doen om onder het toezicht uit te komen. De commissie vindt dan ook dat het toezicht moet worden voortgezet. De begrotingen van de eilanden voldoen niet of te weinig aan de normen, ondanks allerlei aanbevelingen.

Curaçao en Sint Maarten staan onder speciaal toezicht sinds zij in 2010 landen binnen het koninkrijk werden. Na de eerste evaluatie in 2015 over de eerste vijf jaar was het toezicht al verlengd. De raad van ministers van het koninkrijk gaat zich nu over het jongste advies buigen.

Terug naar boven