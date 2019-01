May: verkiezingen laatste wat we doen moeten

woensdag 16 januari 2019 , 18:15

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May heeft in het parlement betoogd dat vervroegde verkiezingen houden het laatste is wat de Britten nu moeten doen. Een stembusgang vertraagt de brexit en maakt de onzekerheid alleen maar groter, aldus May, die dinsdag in hetzelfde Lagerhuis een historische nederlaag leed over haar brexitplan.

Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft onmiddellijk een motie van wantrouwen tegen de regering ingediend. Daar wordt rond 20.00 uur over gestemd. Corbyn heeft gezegd dat het land nu door ,,een zombieregering'' wordt geleid en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft. Corbyn mikt op nieuwe verkiezingen. Hij wil opnieuw met de EU gaan onderhandelen over een brexit als hij die stembusgang wint.

