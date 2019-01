EU trekt recordbedrag humanitaire hulp uit: 1,6 miljard euro

woensdag 16 januari 2019 , 16:16

Bron: © Camilla van Kooten

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dit jaar een recordbedrag van 1,6 miljard euro uittrekken voor humanitaire hulp. Met dat geld worden slachtoffers van crises zoals in Syrië, Venezuela en Myanmar bijgestaan. Vorig jaar bedroeg de begroting 1,07 miljard euro maar het werkelijk uitgegeven bedrag is nog niet bekend.

,,Humanitaire hulp alleen kan niet alle problemen oplossen, maar we moeten alles aanwenden om de meest kwetsbaren te helpen’’, aldus EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing). ,,Dat is onze plicht. We moeten ook rekening houden met de gevolgen van crises voor kinderen, de volgende generatie.’’ Brussel wil daarom 10 procent van het budget uitgeven aan onderwijsprojecten in noodsituaties.

De Europese Unie besteedt het geld via een aantal VN-agentschappen, het Rode Kruis en andere organisaties die daar volgens de commissie jaarlijks meer dan 120 miljoen mensen mee helpen.

