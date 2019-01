Europees Parlement wil transparantere procedure toelating pesticiden

woensdag 16 januari 2019 , 14:59

STRAATSBURG (ANP) - De beoordeling om pesticiden zoals de onkruidverdelger glyfosaat toe te laten op de Europese markt moet onafhankelijk zijn en door iedereen in te zien. Het kan niet zo zijn dat door de chemische industrie bestelde studies over de risico’s zomaar worden overgenomen.

Het Europees Parlement heeft woensdag met grote meerderheid ingestemd met deze conclusies van zijn speciale ‘glyfosaatcommissie’. Die werd ingesteld uit onvrede over de verlenging van de vergunning voor glyfosaathoudende middelen zoals Roundup ondanks twijfels over de mate van kankerverwekkendheid van het spul. Rapporten daarover moeten opnieuw worden bekeken, vindt het parlement.

Roundup-producent Monsanto heeft geprobeerd studies en besluiten over glyfosaat te beïnvloeden. Gebleken is dat overheidsinstanties soms openstaan voor dergelijke lobby’s. Het parlement wil dat in de toekomst voorkomen. Ook zouden alle bestanddelen van bestrijdingsmiddelen voortaan moeten worden getest, zo veel mogelijk zonder dierproeven.

De Europese Commissie heeft vorig jaar beloofd dat er meer openheid komt rondom de toelatingsprocedures.

