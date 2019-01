EU-boete bij manipulatie door politieke partij

woensdag 16 januari 2019 , 12:54

© Geralt

STRAATSBURG (ANP) - Europese politieke partijen of stichtingen die door misbruik van persoonlijke gegevens opzettelijk verkiezingen beïnvloeden, kunnen een boete krijgen van 5 procent van hun jaarlijkse budget. Overtreders kunnen in het jaar dat het misbruik is vastgesteld geen EU-subsidies meer aanvragen.

De lidstaten en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over deze voorstellen, die Europees Commissievoorzitter Juncker in september deed. Hij waarschuwde toen voor ,,massale online desinformatiecampagnes’’.

Ook de regels voor politieke advertenties op internet worden aangescherpt. EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) verwijst naar het misbruik van persoonlijke data in het schandaal rond Facebook en Cambridge Analytica. ,,Wij verwachten van politieke partijen dat ze de databeschermingsregels volledig respecteren, zodat Europeanen hun stem goed en juist geïnformeerd kunnen uitbrengen.’’ Verder kunnen bij fraude subsidies voortaan makkelijker worden teruggehaald.

De wetgeving treedt naar verwachting in werking voor de Europese verkiezingen van mei.

