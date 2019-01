Rutte: Londen kan uitstel krijgen

woensdag 16 januari 2019 , 10:35

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - De Britse regering kan respijt krijgen om alsnog een brexitdeal door het parlement te loodsen, wat premier Mark Rutte betreft. Als de Britten daarom vragen, zal de Europese Unie daar ,,welwillend'' naar kijken. Want ,,het wordt heel, heel krap''.

,,Maar dan moeten ze wel een idee hebben hoe ze het dan willen oplossen'', waarschuwt Rutte. ,,Als we nog een paar maanden langer in dit cirkeltje blijven draaien'' heeft uitstel volgens de premier geen zin. De overeenkomst die op tafel lag was immers ,,de enige mogelijke deal''. Pas als de Britten een of meer harde eisen willen laten vallen, zijn andere afspraken misschien mogelijk. Rutte is ,,constant beschikbaar als we daarover moeten meedenken''.

Het Britse Lagerhuis verwierp dinsdagavond de afspraken die premier Theresa May met de Europese Unie had gemaakt voor het vertrek van de Britten op 29 maart. Het Verenigd Koninkrijk stevent daardoor af op een afscheid zonder goede regeling, wat ondernemers en burgers hevig verontrust. Ook het Nederlandse bedrijfsleven dringt er sterk op aan Londen wat meer tijd te gunnen.

Een aantal Britse parlementariërs zou al aan een motie werken om de zogeheten artikel 50-procedure, die de uittreding uit de EU regelt, te vertragen. In Brussel gaan geluiden op dat het afscheid van de Britten niet zo lang moet worden uitgesteld, dat de brexit ook de verkiezingen voor het Europese Parlement in mei verstoort. Dat is volgens de premier allemaal van later zorg.

