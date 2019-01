Brits Lagerhuis beslist over toekomst May

woensdag 16 januari 2019 , 4:00

BREXIT

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis komt na de historische nederlaag van premier Theresa May, wier brexitdeal werd weggestemd, woensdagmiddag opnieuw in vergadering bijeen. Belangrijkste punt van debat is ditmaal de motie van wantrouwen die oppositiepartij Labour dinsdagavond indiende tegen May.

Volgens de woordvoerder van de premier zal die motie rond 20.00 uur Nederlandse tijd in stemming worden gebracht. Behalve Labour sturen ook de Schotse Nationale Partij (SNP) en de Groenen aan op het aftreden van May. Als dat gebeurt hebben de Conservatieven twee weken de tijd om een nieuw kabinet te vormen. Slagen zij niet, dan komen er nieuwe verkiezingen.

Een belangrijke groep partijgenoten van May, allen felle tegenstanders van het akkoord dat ze bereikte in Brussel over het vertrek uit de EU, heeft al laten weten de premier niet te zullen laten vallen. Ook de Democratische Unionistische Partij uit Noord-Ierland, die tien zetels heeft in het House of Commons en May gedoogsteun verleent, zal tegen de motie van Labourleider Jeremy Corbyn stemmen. De prangende vraag is of en hoeveel May nog te vrezen heeft van afvalligen in eigen kring.

