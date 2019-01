dinsdag 15 januari 2019 , 23:47

BREXIT

AMSTERDAM (ANP) - ,,Niet verrassend, maar wel heel teleurstellend." Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in reactie op het feit dat de brexitdeal van de Britse premier Theresa May door het parlement is weggestemd.

Het pakket dat op tafel lag kende de ,,juiste balans", zei de bewindsman in het tv-programma Jinek. Maandag komt May met een nieuw voorstel. Het zal ,,moeilijk" worden om daar in het Lagerhuis voldoende steun voor te vinden, denkt Blok.

