Reacties uit Europa: de bal ligt bij May

LONDEN (ANP/RTR/DPA/Belga) - Na het afwijzen van de brexitdeal door het Britse Lagerhuis is het aan de Britse regering om te bepalen wat er nu moet gebeuren. Dat lieten andere EU-lidstaten weten. ,,De bal ligt nu in Londen. Er komen in elk geval geen nieuwe onderhandelingen over de brexitdeal'', verklaarde de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, die in de tweede helft van vorig jaar voorzitter van de EU was.

Ook Ierland zei dat er niet opnieuw kan worden onderhandeld. Een chaotische brexit is volgens Dublin ,,een slechte uitkomst voor iedereen, zeker in Noord-Ierland. Het is niet te laat om dit te voorkomen en we roepen Groot-Brittannië op om duidelijk te maken hoe het deze patstelling met spoed wil oplossen.'' De kwestie van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland was een belangrijk twistpunt bij de onderhandelingen.

EU-president Donald Tusk reageerde binnen drie minuten nadat het Britse Lagerhuis de brexitdeal had weggestemd. ,,Als een deal onmogelijk is, en niemand wil een no-dealbrexit, wie zal dan eindelijk de moed hebben om te zeggen wat de enige positieve oplossing is?'', twitterde de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders.

De Franse president Emmanuel Macron zegt dat de EU zo ver is gegaan als mogelijk was in de deal. Hij sluit niet uit dat Londen vraagt om de brexit uit te stellen. Een no-deal is volgens Macron ,,eng voor iedereen. De eerste verliezers zouden de Britten zijn.''

De Deense premier Lars Løkke Rasmussen zei dat de tijd opraakt. ,,Een stap dichter bij een chaotische no-deal brexit''. Volgens Rasmussen is het aan de Britten om voor te stellen hoe het nu verder moet. ,,Ondertussen zullen wij onze voorbereidingen op een no-deal versterken.''

Volgens de Belgische premier Charles Michel kan een brexit zonder akkoord nog worden voorkomen, maar ,,het is nu aan de Britten om de verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van hun keuze". De premier van Luxemburg, Xavier Bettel, wil een ,,snel en duidelijk plan over hoe het nu verder moet. Onze voorbereidingen om de schade van een no-deal te beperken gaan op volle kracht vooruit.''

Het risico op een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU is toegenomen. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stelt dat in een schriftelijke reactie op de weggestemde brexitdeal. ,,Ik spoor het Verenigd Koninkrijk dringend aan zo snel mogelijk zijn intenties aan ons duidelijk te maken. De tijd is bijna op.''

Juncker zegt het stemresultaat ,,met spijt'' te hebben vastgesteld. ,,Aan Europese zijde gaan wij door met het ratificatieproces van het terugtrekkingsakkoord'', verklaart hij, ,,dat de enige manier biedt om een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te verzekeren.''

Hij wijst erop dat de EU-onderhandelaars voortdurend creativiteit en flexibiliteit hebben getoond. ,,President Tusk en ik hebben ook onze goede wil getoond door aanvullende verduidelijkingen en verzekeringen in onze briefwisselingen aan premier Theresa May aan te bieden.''

