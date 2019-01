EU-parlementariërs dringen aan op Britse actie

dinsdag 15 januari 2019 , 22:13

BREXIT

STRAATSBURG (ANP) - Europarlementariërs zijn niet verbaasd over de brexitnederlaag van premier May en dringen aan op actie. Londen moet snel stappen zetten om te voorkomen dat het land zichzelf en de rest van de EU in een chaos stort, blijkt uit veel reacties.

Esther de Lange (CDA) twittert: ,,Een ongekende nederlaag voor May. Maar zoals ze zelf zegt: Dit geeft aan wat jullie niet willen, maar zegt niks over wat jullie wel willen. Dat laatste wil de EU wel snel van de Britten weten."

Volgens Hans van Baalen (VVD) is het aan de Britten om hun toekomst te bepalen. ,,Dat kan via het organiseren van een tweede referendum, het uitschrijven van nieuwe verkiezingen met als thema brexit, of het intrekken van artikel 50 waarmee de Britse uittreding kan worden herroepen.''

Sophie In 't Veld (D66) wil niet dat de EU-burgers die in Groot-Brittannië en de Britten die in een ander EU-land wonen het slachtoffer worden ,,van deze puinhoop.'' ,,Welke stappen er ook worden genomen, hun rechten moeten worden veiliggesteld.''

Peter van Dalen (ChristenUnie) vindt het ,,tijd om een taboe te doorbreken: laten we stoppen met brexit!''

Bas Eickhout (GroenLinks) pleit voor 'desnoods' meer tijd voor algemene verkiezingen of een volksstemming. ,,Geen deal is in niemands belang.'' De Europese sociaal-democraten roepen May op om ofwel meteen verkiezingen uit te schrijven ofwel een nieuw referendum te organiseren.

Terug naar boven