May hangt in de touwen, maar is nog niet k.o.

dinsdag 15 januari 2019 , 21:37

BREXIT

LONDEN (ANP) - Zelden leed een Britse premier zo'n zware nederlaag als Theresa May dinsdagavond. Haar deal over het verlaten van de Europese Unie kreeg de steun van slechts 202 van de 634 aanwezige parlementsleden. Maar liefst 432 leden van het Lagerhuis stemden tegen, onder wie veel partijgenoten van May. De laatste keer dat een Britse premier een stemming met meer dan honderd stemmen verschil verloor, was in 1924.

Meteen na de uitslag diende oppositiepartij Labour een motie van wantrouwen in tegen May en haar regering. Daar wordt woensdag over gestemd. Partijleider Jeremy Corbyn sprak van een ,,catastrofale nederlaag'' voor de regering. Zijn motie krijgt de steun van de Schotse nationalisten en van de Groenen.

Toch is May nog niet uitgeschakeld. De conservatieve brexiteers, haar grootste tegenstanders in eigen partij, zullen haar woensdag steunen. Ook de protestantse Noord-Ierse partij DUP, die May gedoogsteun geeft, staat voorlopig achter haar.

Premier Mark Rutte betreurt de nederlaag van May. ,,Nederland en de EU staan achter het huidige akkoord, maar blijven ons voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen 'no-deal’ situatie. Hoe nu verder is aan het Verenigd Koninkrijk.''

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, wil dat Londen zo snel mogelijk duidelijk maakt wat het wil. ,,De tijd is bijna op'', aldus Juncker. EU-president Donald Tusk schreef op Twitter: ,,Als een deal onmogelijk is, en niemand wil een no-dealbrexit, wie zal dan eindelijk de moed hebben om te zeggen wat de enige positieve oplossing is?''

