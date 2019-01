Teleurgestelde Nederlandse reacties op afwijzen brexitdeal

woensdag 16 januari 2019 , 8:55

Bron: Wikimedia/Ahmed Elnagar

AMSTERDAM (ANP) - ,,Niet verrassend, maar wel heel teleurstellend." Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in reactie op het feit dat de brexitdeal van de Britse premier Theresa May door het parlement is weggestemd.

Het pakket dat op tafel lag kende de ,,juiste balans", zei de bewindsman in het tv-programma Jinek. Maandag komt May met een nieuw voorstel. Het zal ,,moeilijk" worden om daar in het Lagerhuis voldoende steun voor te vinden, denkt Blok.

Premier Mark Rutte betreurt de zware nederlaag die May heeft geleden in het Lagerhuis. Hij blijft achter het huidige akkoord staan.

,,Ik betreur, maar respecteer de uitslag van de stemming in het Britse Lagerhuis over huidige Brexitdeal. Nederland en de EU staan achter het huidige akkoord, maar blijven ons voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen ‘no-deal’ situatie. Hoe nu verder is aan het Verenigd Koninkrijk", laat hij op Facebook weten.

De chaos en onzekerheid duurt voort. Zo reageren partijen in de Tweede Kamer op de nederlaag van May.

,,Dit betekent nog meer onduidelijkheid. Voor het Verenigd Koninkrijk, voor de EU, voor Nederland", aldus D66'er Kees Verhoeven. ,,Wat D66 betreft blijven de Britten welkom in de EU", twittert fractievoorzitter Rob Jetten.

CDA'er Pieter Omtzigt vraagt zich na de ,,historische nederlaag" af of er binnen drie dagen een plan B van May zal zijn en of er wel een plan is waarvoor een meerderheid in het Britse parlement te vinden is.

Nu het Britse parlement de brexitdeal massaal heeft verworpen komt een 'No deal' een stap dichterbij, meent Anne Mulder van de VVD. ,,Dat zou niet goed zijn voor de Nederlandse welvaart waar we samen elke dag weer hard voor werken. Brits parlement moet nu snel zeggen wat ze wèl wil."

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf betekent de uitslag dat ,,onduidelijkheid, onzekerheid en chaos" blijven bestaan.

Ook in Brussel ligt een deel van de schuld, aldus Renske Leijten van de SP. ,,Brexit werd een vechtscheiding en fikse boetedoening voor VK in de Brexitdeal. Dat die is weggestemd is mede de schuld van de EU en hun onderhandelingsstrategie. Niet de interne markt moet inzet zijn, maar een goede scheiding."

Bram van Ojik (GroenLinks) vindt dat de Britten langer tijd moeten krijgen om een oplossing te vinden. ,,Wat een vernietigende uitslag voor May. De ramp die brexit heet dreigt zo nog groter te worden. Nederland moet pleiten voor uitstel, wie weet komt daar wel afstel van." Op 29 maart verlaten de Britten de EU is nu het plan.

Ook PvdA'er Lodewijk Asscher pleit voor uitstel. ,,Nederland zal zich moeten blijven voorbereiden op een harde brexit en intussen moeten pleiten voor uitstel van de artikel 50-procedure in de hoop dat er een meerderheid ontstaat voor het afblazen van brexit of voor een nieuw referendum.”

Voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW wil dat premier Mark Rutte tot actie overgaat om de ,,chaos van een no-dealbrexit'' te voorkomen.

,,Premier Mark Rutte moet met zijn langjarige ervaring in de EU kijken welke mogelijkheden er zijn om uit deze impasse te geraken door de zaak te temporiseren, zonder dat we de onderhandelingspositie van de EU ondergraven'', aldus De Boer. ,,Dit kabinet verdient lof voor alles wat ze al doen met het aantrekken van bijvoorbeeld extra personeel bij de douane en de noodwet. Maar zaak is nu vooral dat we voorkomen dat er überhaupt een no-deal komt. De gevolgen daarvan voor de havens, de aanvoer van medicijnen, landingsrechten en financiële transacties zijn namelijk niet te overzien.''

Ook MKB-Nederland maakt zich zorgen en heeft een somber advies voor ondernemers binnen de eigen achterban: ,,Enige wat je nu kan doen is uitgaan van een ‘no-deal’, oftewel het zwartste scenario en je daarop voorbereiden. Dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen'', stelt de organisatie.

De Nederlandse transportsector maakt zich op voor een 'no-dealbrexit'. Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) betekent dat: lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk zelfs een tekort aan vergunningen.

,,Dramatisch'', zegt Elmer de Bruin, brexit-specialist bij TLN, in een eerste reactie. ,,De Britten snijden hiermee allereerst zichzelf in de vingers, maar ook hun belangrijkste handelspartners: de rest van Europa.''

Het EU-lidmaatschap van de Britten loopt op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een 'no-dealbrexit'. De Nederlandse transport- en logistieksector krijgt volgens De Bruin in dat geval met grote problemen te maken.

,,Onze sector merkt de negatieve effecten van een harde grens misschien wel het meest'', aldus de deskundige. ,,We doen er in Nederland alles aan om lange wachttijden te voorkomen, om tekorten aan transportvergunningen op te vangen. Maar de kans dat er toch uren voor de grens gewacht moet worden is groot.''

