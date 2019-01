Binnenhof ziet chaos voortduren na verlies May

dinsdag 15 januari 2019 , 21:33

BREXIT

DEN HAAG (ANP) - De chaos en onzekerheid duurt voort. Zo reageren partijen in de Tweede Kamer na de ongekende nederlaag van de Britse premier Theresa May over haar brexitdeal.

,,Dit betekent nog meer onduidelijkheid. Voor het Verenigd Koninkrijk, voor de EU, voor Nederland", aldus D66'er Kees Verhoeven. ,,Wat D66 betreft blijven de Britten welkom in de EU", twittert fractievoorzitter Rob Jetten.

CDA'er Pieter Omtzigt vraagt zich na de ,,historische nederlaag" af of er binnen drie dagen een plan B van May zal zijn en of er wel een plan is waarvoor een meerderheid in het Britse parlement te vinden is.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf betekent de uitslag dat ,,onduidelijkheid, onzekerheid en chaos" blijven bestaan.

Terug naar boven