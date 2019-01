dinsdag 15 januari 2019 , 20:48

BREXIT

LONDEN (ANP) - Labour, de grootste Britse oppositiepartij, heeft zoals verwacht een motie van wantrouwen tegen premier Theresa May en haar kabinet ingediend. Daar wordt woensdag over gedebatteerd. Partijleider Jeremy Corbyn diende de motie in na de stemming over de brexitdeal. Dat akkoord werd met een overgrote meerderheid afgewezen.

