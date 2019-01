May: tegenstem is stem voor onzekerheid

dinsdag 15 januari 2019 , 20:11

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May heeft dinsdagavond een laatste oproep gedaan aan het Lagerhuis om voor haar brexitdeal met de Europese Unie te stemmen. ,,Een stem tegen is een stem voor onzekerheid, verdeeldheid en het risico op een brexit zonder akkoord'', aldus May. Volgens May is er geen alternatief voor haar deal en hebben de Britten niet gestemd om zonder akkoord uit de EU te stappen.

May pleitte ook tegen een tweede referendum, waar sommige politici op aandringen. Dat leidt volgens de premier tot meer verdeeldheid.

