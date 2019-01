Britten klaar voor historische brexitstemming

dinsdag 15 januari 2019 , 16:24

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR) - In Londen maken mensen zich op voor de historische stemming over de brexit. Honderden voor- en tegenstanders van het lidmaatschap van de EU staan buiten het parlementsgebouw. Sommigen dragen Europese vlaggen bij zich, anderen zijn juist tégen een langer verblijf in Europese Unie. In 2016 stemden de Britse kiezers in een referendum voor een vertrek uit de EU, maar nog steeds is veel onduidelijk.

Het Lagerhuis stemt dinsdagavond over de brexitdeal die premier Theresay May heeft gesloten met de EU. De stemming begint waarschijnlijk rond 21.30 uur (Nederlandse tijd).

De verwachting is dat een grote meerderheid in het parlement tegen de deal van May stemt. Veel 'brexitfans' vinden dat het land nog veel te veel met de EU verweven zal zijn als de Britten op deze manier uit de EU stappen. Pro-Europese parlementariërs vinden de deal ook niks, omdat het land zo volgens hen zonder logische reden uit de EU stapt. Londen raakt alleen maar zeggenschap in Europa kwijt, maar breekt niet echt met de EU.

Als de deal daadwerkelijk wordt weggestemd is de kans groot dat er een motie van wantrouwen tegen de premier op tafel wordt gelegd. Labour-leider Jeremy Corbyn, kondigde dat eerder aan.

Voorafgaand aan de stemming over May’s deal moeten de parlementariërs vanaf 20.00 uur over vier amendementen stemmen. Bij twee daarvan wordt de deal al afgewezen voordat er om 21.30 uur over gestemd moet worden.

