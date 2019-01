Zwakste groei Duitse economie in 5 jaar

dinsdag 15 januari 2019 , 10:30

BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - De Duitse economie is vorig jaar met 1,5 procent gegroeid, de zwakste groei in vijf jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In 2017 liet de grootste economie van Europa nog een vooruitgang met 2,2 procent zien. Dat was toen nog de sterkste groei in zes jaar.

De Duitse economie ondervindt hinder van de wereldwijde handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en onzekerheid door de brexit. Daardoor kwam de export van Duitsland onder druk te staan. Daar kwamen productieverstoringen in de Duitse auto-industrie bovenop.

De hogere consumentenbestedingen in Duitsland zorgden juist voor steun, net als de gestegen investeringen in het bedrijfsleven en de goede gang van zaken in de bouwsector. Ook de overheidsuitgaven zaten in de lift. De Duitse economie laat nu al negen jaar op rij een groei optekenen.

Volgens het statistiekbureau toonde de Duitse economie in het vierde kwartaal een bescheiden groei, na de krimp met 0,2 procent in het derde kwartaal vergeleken met de voorgaande periode. Daarmee wist Duitsland een technische recessie te ontlopen. Een recessie wordt gedefinieerd als minstens twee kwartalen met economische krimp op rij. Later komen meer gedetailleerde cijfers over het vierde kwartaal.

Verder werd bekend dat Duitsland vorig jaar een begrotingsoverschot wist te realiseren van 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegen 1 procent in 2017. Het overschot kwam uit op het recordbedrag van 59,2 miljard euro. Het is het vijfde jaar op rij dat Duitsland een overschot op de begroting heeft.

