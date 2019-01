May waarschuwt voor uiteenvallen Koninkrijk

maandag 14 januari 2019 , 18:18

BREXIT

LONDEN (ANP) - In een laatste poging het Lagerhuis achter haar brexitplan te krijgen, deed de Britse premier Theresa May maandag een oproep ,,in het belang van het land''. Ze waarschuwde voor ,,verlamming in het parlement'' en het ,,uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk'' als de deal om uit de EU te treden dinsdagavond wordt afgewezen, meldde de BBC.

Het vertrouwen in de politiek zal ,,catastrofale schade'' lijden als het VK de Europese Unie niet zal verlaten, zei ze. De premier verwelkomde nieuwe EU-garanties over de impact van de deal ten aanzien van Noord-Ierland, die volgens haar ,,juridische kracht'' hebben.

De EU heeft haar verzekerd de zogeheten 'backstop' niet te gebruiken, maar als dat wel zo is, voor ,,de kortst mogelijke termijn''. De backstop is het noodplan om terugkeer naar fysieke grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen.

