Hechtere EU-samenwerking witwastoezicht

maandag 14 januari 2019 , 14:17

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De nationale toezichthouders op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU en de Europese Centrale Bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.

De overeenkomst komt voort uit een actieplan dat de EU-ministers van Financiën in december opstelden naar aanleiding van recente witwasonthullingen bij ING en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta. De afspraken gaan over welk type informatie, en onder welke voorwaarden, moet worden uitgewisseld. Ook zijn regels vastgelegd voor de bescherming van financiële gegevens van bedrijven en burgers.

EU-commissaris Valdis Dombrovskis noemt de overeengekomen gecoördineerde samenwerking een ,,nieuwe mijlpaal’’ in de strijd tegen witwaspraktijken.

De ministers schoten in december een voorstel van de Europese Commissie af om de Europese Bankautoriteit (EBA) te laten toezien op de handhaving van de anti-witwaswetten.

