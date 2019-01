Mays brexit-deal in kritisch parlement

maandag 14 januari 2019 , 13:51

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May legt haar brexit-deal met de EU voor aan het 650 leden tellende parlement, dat het naar het zich laat aanzien in meerderheid een heel slecht plan vindt. Als een meerderheid toch instemt, mogelijk uit angst voor nog meer brexitproblemen, dan kan het Verenigd Koninkrijk 29 maart uit de EU stappen. Er verandert dan praktisch niets tot eind 2020, terwijl de EU en Londen hun scheiding afronden.

Dit scenario is onwaarschijnlijk, omdat al een heleboel parlementsleden zich tegen het plan hebben gekeerd. Als het Lagerhuis dinsdagavond de voorstellen wegstemt, heeft May drie parlementaire werkdagen om te bekijken wat ze nu gaat doen (tot 21 januari) en met een plan B te komen. Tal van media suggereren dat ze moet aftreden als haar nederlaag in het Lagerhuis erg groot is. Dit leidt dan in eerste instantie tot de keuze van een nieuwe premier uit de Conservatieve partij.

May kan ook met instemming van twee derde van het Lagerhuis nieuwe verkiezingen houden. Ze kan ook besluiten de brexitdeal later nog een keer in stemming te brengen of met een andere versie komen. Probleem is dat wat de EU betreft, veranderen niet meer kan. Volgens EU-topambtenaren kan Londen wel rekenen op uitstel van de brexit tot in juli.

Het lidmaatschap van de Britten van de EU loopt nu aan het eind van de dag op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een 'no-dealbrexit'. Dat lijkt op een ramp uit te lopen voor de Britse economie en ook erg schadelijk voor de EU. May heeft daarom gezegd dat er helemaal geen brexit komt als dit een 'no-dealbrexit' dreigt te worden.

Een meerderheid van de parlementariërs wil de 'no deal' voorkomen, maar de vraag is hoe. Oppositieleider Jeremy Corbyn van de partij Labour, wil zodra Mays plan is weggestemd, de regering met een motie van wantrouwen wegstemmen en nieuwe verkiezingen houden. Maar het ziet ernaar uit dat hij daarvoor ook de tien Noord-Ierse parlementariërs van de DUP nodig heeft, die May tot dusver in het zadel houden. De 317 Conservatieve parlementsleden lijken achter May te staan, ook de circa honderd die gruwen van haar brexitplan.

Als een motie van wantrouwen wordt aangenomen, moet binnen twee weken blijken of de regering alsnog het vertrouwen terugwint of er een andere regering gevormd kan worden, mogelijk met een nieuwe premier en andere partijen. Anders volgen op zijn vroegst 25 dagen later, in de laatste week van februari, verkiezingen.

De tegenstanders van de brexit ijveren ondertussen voor een oplossing die ook het probleem veroorzaakte: een referendum. May wil geen tweede referendum, maar haar uitspraak ,,mijn brexitdeal of geen brexit'' zou volgens sommige parlementariërs een goede keuzevraag opleveren: Wilt u de brexit met het bereikte akkoord of wilt u lid van de EU blijven? Voor een referendum is echter wetgeving en andere voorbereiding nodig, die mogelijk wel zes weken in beslag nemen.

