Brussel wil snel handelsverdrag met Londen

maandag 14 januari 2019 , 12:23

BRUSSEL (ANP) - De EU wil na de brexit op 30 maart zo snel mogelijk een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk sluiten. Een aparte noodregeling voor Noord-Ierland om te voorkomen dat daar een harde grens met Ierland komt na het Britse vertrek uit de EU is tijdelijk.

Dat schrijven EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in een gezamenlijke brief in een poging het Britse Lagerhuis gerust te stellen over het uittredingsakkoord dat premier Theresa May heeft afgesloten met de 27 andere EU-leiders. Ze noemen het ,,een eerlijk compromis’’ waarover echter niet heronderhandeld kan worden.

Het Britse parlement stemt dinsdagavond over de principeovereenkomst. May hoopt dat een verduidelijking vanuit Brussel over de deal, en dan vooral over de gevoelige grenskwestie, de politici over de streep trekt.

