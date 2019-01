Parlement Macedonië stemt in met naamsverandering

maandag 14 januari 2019 , 10:29

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Op 11 januari heeft het parlement van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ingestemd met naamsverandering. Voortaan zal het land zich Noord-Macedonië noemen. Hiermee wil het een einde maken aan het geschil met Griekenland over de naam.

De naam van het land was al tientallen jaren onderwerp van discussie. Griekenland wil namelijk niet dat het zich Macedonië noemt, omdat een regio in Griekenland dezelfde naam heeft. De vrees bestaat dat die regio zich dan van Griekenland wil afscheiden en bij Noord-Macedonië zal aansluiten. Afgelopen vrijdag stemden 80 van de 120 parlementariërs in met de naamswijziging. Hiermee komt mogelijk ook de weg vrij naar lidmaatschao van de NAVO en EU, dat tot nu toe om de naamskwestie geblokkeerd werd door Griekenland.

De naam moet echter eerst nog door het Griekse parlement worden goedgekeurd. De kwestie leidde dit weekend tot een regeringscrisis, toen de leider van de conservatieve coalitiepartij 'Onafhankelijke Grieken', tevens minister van defensie, aftrad. Premier Tsipras heeft daarop een vertrouwensstemming aangevraagd. Toch is de verwachting dat het benodigde aantal stemmen voor goedkeuring van de naamswijziging behaald zal worden.

Bron: Euractiv.com, Politico.eu, NRC

