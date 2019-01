May: brexit eerder van tafel dan een 'no deal'

maandag 14 januari 2019 , 1:03

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May acht de kans groter dat het parlement de brexit zal tegenhouden dan dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie vertrekt. Ze zal dat maandag betogen tijdens een toespraak in de stad Stoke-on-Trent.

,,Er zijn er in Westminster die de brexit willen uitstellen of zelfs tegenhouden en die elk middel dat beschikbaar voor hen is inzetten om dat te doen'', aldus May in haar speech die openbaar is gemaakt. De premier voegt eraan toe dat ze gelooft dat een brexit die door het parlement geblokkeerd wordt, waarschijnlijker is dan een scenario zonder deal.

May vreest voor het vertrouwen in democratie als de brexit wordt tegengehouden en roept de volksvertegenwoordigers op daar rekening mee te houden. Onlangs waarschuwde ook de minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, dat de brexit mogelijk helemaal niet doorgaat. Dinsdag buigt het Lagerhuis zich over Mays zwaarbevochten brexitdeal, die waarschijnlijk wordt weggestemd.

