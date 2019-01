Griekse coalitie wankelt om deal Macedonië

zondag 13 januari 2019 , 11:15

ATHENE (ANP/RTR) - De Griekse minister van Defensie is zondag opgestapt. Panagiotis Kammenos is ook leider van de nationalistische partij Onafhankelijke Grieken. Hij zegt dat hij de zes andere ministers van zijn partij ook uit het kabinet haalt. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de coalitie. Zonder de zetels van Kammenos' partij verliest premier Alexis Tsipras zijn meerderheid in het parlement. In oktober zijn er verkiezingen.

Kammenos is boos over een deal met buurland Macedonië. Dat verandert zijn naam in Noord-Macedonië. Griekse nationalisten vinden dat alleen de Noord-Griekse provincie Macedonië zich zo mag noemen. Ze zijn bang dat het buurland de Griekse provincie opeist. Vanwege de naamkwestie lag Griekenland lang dwars bij toetreding van Macedonië tot de Europese Unie en de NAVO.

