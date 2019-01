'Labour bereidt motie tegen May voor'

zondag 13 januari 2019 , 8:51

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP) - Als de Britse premier Theresa May dinsdag de stemming in het Lagerhuis over haar brexitdeal verliest, wil oppositiepartij Labour meteen een motie van wantrouwen indienen. Daar wordt dan waarschijnlijk woensdag over gestemd, meldt The Guardian zondag.

Volgens de krant hebben alle parlementsleden van Labour de opdracht gekregen dinsdag aanwezig te zijn bij de brexitstemming. Ook mensen die ziek zijn, worden opgetrommeld. Ze moeten daarna ook klaarstaan voor de motie. Labourleider Jeremy Corbyn zelf staat ook onder druk. Een deel van de partij wil dat er een nieuw referendum over de brexit komt.

Voor de motie van wantrouwen heeft Labour de steun nodig van andere partijen, waaronder de Noord-Ierse DUP. Die geeft gedoogsteun aan May. Als de motie wordt aangenomen, heeft de Conservatieve partij van May twee weken de tijd om een nieuwe regering te vormen. Als dat niet lukt, komen er nieuwe verkiezingen.

