Plovdiv opent jaar als culturele hoofdstad EU

vrijdag 11 januari 2019 , 20:19

PLOVDIV (ANP/DPA) - Voor Plovdiv begint zaterdag officieel het jaar als culturele hoofdstad van Europa. Het antieke erfgoed, na een geschiedenis van 8000 jaar, en een veelzijdig cultureel leven maken de op één na grootste stad van Bulgarije tot een geliefd reisdoel. Plovdivs motto voor 2019 is ,,gezamenlijk''. In de multiculturele stad wonen orthodoxe Bulgaren, Turkse nazaten van het Ottomaanse Rijk, Armeniërs, Joden en Roma vreedzaam naast elkaar.

Plovdiv biedt de bezoekers meer dan vijfhonderd evenementen. Het programma omvat muziek van opera via jazz tot rock, maar ook theater en tentoonstellingen. De opening wordt vormgegeven door het Berlijnse kunstenaarscollectief phase7 performing.arts.

De culturele hoofdstad van Europa is een initiatief van de Europese Unie. Naast Plovdiv draagt in 2019 ook de Italiaanse stad Matera deze erenaam. Daar beginnen de festiviteiten een week later. Vorig jaar waren Leeuwarden en Valletta (Malta) uitverkoren.

