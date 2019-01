Brussels onderzoek naar belastingdeal Nike

donderdag 10 januari 2019 , 13:58

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie opent een onderzoek naar de fiscale behandeling van Nike in Nederland. Brussel wil nagaan of belastingafspraken die Nederland met Nike heeft gemaakt de onderneming een oneerlijk voordeel opleveren ten opzichte van haar concurrenten. Dit zou in strijd zijn met de Europese staatssteunregels, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging).

Nike zegt zelf aan dezelfde belastingregels te voldoen als andere bedrijven in Nederland. Het bedrijf vindt de stap van Brussel daarom ongegrond. Het ministerie van Financiën zegt dat Nederland ,,uiteraard zal meewerken aan het onderzoek om te bekijken of er van staatssteun sprake is en of de afspraken voldoen aan de Nederlandse wet en de OESO-richtlijnen.''

Het onderzoek van Brussel richt zich op belastingafspraken met twee in Nederland gevestigde ondernemingen van de Nike-groep. Van 2006 tot 2015 heeft de belastingdienst vijf fiscale afspraken gemaakt, waarvan er twee nog steeds geldig zijn, zegt de commissie.

In de Nederlandse zogeheten rulings is volgens de commissie een fiscaal aftrekbare royaltybetaling overeengekomen met Nike European Operations Netherlands en Converse Netherlands. De twee ondernemingen zijn belast met de promotie en de ontwikkeling van de verkoop van Nike- en Converse-producten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA-regio) en registeren alle verkoopinkomsten uit deze regio.

Vestager: ,,Lidstaten mogen niet toestaan dat ondernemingen complexe structuren opzetten om hun belastbare winsten op onrechtmatige wijze te verlagen waardoor zij een oneerlijk voordeel verkrijgen ten opzichte van hun concurrenten. De commissie zal de fiscale behandeling van Nike in Nederland nauwgezet onderzoeken en zal nagaan of deze in overeenstemming is met de staatssteunregels van de EU.''

