Advies EU-Hof: vergeetverzoek Google geldt niet wereldwijd

donderdag 10 januari 2019 , 11:45

Bron: Europees parlement

LUXEMBURG (ANP) - Google hoeft bij een ‘vergeetverzoek’ niet wereldwijd zoekresultaten weg te halen. De verplichting voor exploitanten van zoekmachines om de koppeling naar gevoelige persoonlijke informatie of websites desgevraagd te verwijderen vanwege het Europese recht om op het internet te worden vergeten, blijft beperkt tot de Europese Unie.

Dit stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Zoekopdrachten die worden gedaan buiten de EU komen niet voor het verwijderen van internetpagina’s in aanmerking, meent de hoge adviseur. De Franse Raad van State had om verduidelijking over de reikwijdte van het recht om te worden vergeten gevraagd. Het advies wordt vaak opgevolgd.

Iedereen heeft een fundamenteel recht om vergeten te worden, stelt de adviseur. Maar dat recht moet worden afgewogen tegen het publieke belang om toegang te krijgen tot informatie.

Google weigert om zoekresultaten wereldwijd te verwijderen. ,,Uiteindelijk is het internet dan zo vrij als de minst vrije plek in de wereld. We vinden dat geen land kan controleren wat mensen in een ander land kunnen zien'', verklaarde het Amerikaanse bedrijf eerder.

Terug naar boven