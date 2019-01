Abe hamert in Rotterdam op belang brexit-deal

woensdag 9 januari 2019 , 20:38

ROTTERDAM (ANP) - Voor Japan, maar ook voor Groot-Brittannië en de Europese Unie zelf, is het van groot belang dat de brexit ordelijk verloopt en bestaande handelsrelaties zo min mogelijk verstoort. Dat heeft de Japanse premier Shinzo Abe gezegd na een gesprek met minister-president Mark Rutte in Rotterdam. Abe ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor zijn Nederlandse collega.

Veel Japanse bedrijven hebben op grote schaal geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk, dus de brexit zal zeker grote gevolgen hebben’’, zei Abe. ,,Maar het zal ook van grote invloed zijn op de Europese economie. En Japan heeft niet alleen sterke economische banden met het Verenigd Koninkrijk, maar met heel Europa.’’

Abe hoopt op een brexit met minimale nadelige gevolgen voor de wereldeconomie. Daarvoor is het van belang dat het proces duidelijk en voorspelbaar verloopt. Daarom heeft hij met Rutte afgesproken dat zij zich allebei zullen inspannen om een brexit zonder afspraken vooraf te voorkomen.

Abe is donderdag in Londen voor een ontmoeting met de Britse premier May. Ook daar staat de brexit op het programma.

