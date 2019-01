Lagerhuis zegt nee tegen financiering no-deal

woensdag 9 januari 2019 , 13:47

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Gisteren heeft het Britse Lagerhuis met een nipte meerderheid vóór een aanpassing van de Finance Bill gestemd. Het voorgestelde amendement beperkt de regering in haar mogelijkheden om belastinggelden in te zetten voor de uitvoering van een no-deal brexit.

Oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) ziet dit als een belangrijke stap. Volgens hem toont de uitkomst van de stemming aan dat er geen draagvlak is voor een brexit zonder een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Niet in het parlement, niet in het Kabinet, en niet in het land, aldus Corbyn.

Op dinsdag 15 januari zullen alle ogen gericht zijn op het Britse Lagerhuis dat die dag stemt over May's brexit-deal. De parlementsleden lijken met het aannemen van het amendement echter al een duidelijk signaal af te geven. Een no-deal brexit is ongewenst.

Bron: POLITICO, Euractiv, BBC

