Malta: oplossing voor migranten Sea-Watch

VALLETTA (ANP) - Nederland en zeven andere EU-landen nemen 49 migranten op die zich aan boord van twee schepen op de Middellandse Zee bevinden. De premier van Malta, Joseph Muscat, maakte deze uitkomst van overleg tussen Europese landen woensdag bekend. Ook voor meer dan tweehonderd migranten die al eerder aankwamen op Malta is een oplossing gevonden, aldus Muscat. Zij worden verdeeld over EU-lidstaten óf teruggebracht naar hun land van herkomst.

De grootste groep van 32 mensen werd al voor kerst gered door het schip Sea-Watch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart. Een ander schip, de Albrecht Penck, heeft zeventien mensen aan boord. Migranten die niet terug worden gestuurd, worden naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Italië, Luxemburg en Roemenië gebracht. Een groep van 44 migranten uit Bangladesh komt niet in aanmerking voor asiel en wordt met EU-hulp terug naar huis gebracht, zei Muscat.

Sea-Watch, een Duitse organisatie die migranten van zee redt, had eerder deze week laten weten dat er snel een oplossing moest komen. De situatie aan boord is nijpend en het schip dreigde donderdag in een storm te belanden.

Tot nog toe weigerden Malta en Italië de migranten de toegang tot hun havens. Ook andere landen in de regio voelden er niets voor om ze binnen te laten. Ze mogen nu dus eindelijk in Malta van boord.

Muscat en ook eurocommissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) zeggen blij te zijn met de oplossing. ,,Ik prijs Malta voor het toestaan van het ontschepen en de lidstaten die solidariteit tonen door migranten aan te nemen'', aldus Avramopoulos.

