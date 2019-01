Status EU-ambassade in de VS gedegradeerd

woensdag 9 januari 2019 , 11:46

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Amerikaanse regering heeft de status van de Europese ambassade in de Verenigde Staten gedegradeerd. Een EU-ambtenaar heeft dit gisteren bevestigd. Dit betekent dat de Europese ambassade nu een lagere diplomatieke status heeft dan ambassades van individuele staten.

Tijdens de begrafenis van oud-president George Bush op 5 december werd de naam van EU-ambassadeur O'Sullivan als laatste genoemd. Normaal gezien zou hij tussen plek 20 en 30 gerangschikt zijn op de lijst van 150 buitenlandse vertegenwoordigers. Europarlementariërs die de EU-delegatie in de VS leiden, reageerden geschokt. De Hoge Vertegenwoordiger en de Europese ambassade waren namelijk niet formeel op de hoogte gebracht van de verandering, die waarschijnlijk eind oktober of begin november was ingevoerd. De Verenigde Staten zeggen te zijn vergeten EU-diplomaten te informeren.

Europarlementariërs uiten hun zorgen over de relaties tussen de EU en de VS. President Trump, Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo en de Amerikaanse ambassadeur in de EU geven aan de EU bureaucratisch te vinden. Zij geven de voorkeur aan bilaterale contacten. Een woordvoerder van Hoge Vertegenwoordiger Mogherini benadrukt de vriendschappelijke relatie tussen de EU en de VS, ondanks de onenigheid over beleid. Ook Europarlementariërs in de EU-delegatie in de VS benadrukken het belang van samenwerking, in plaats van verdeling.

Bron: Politico.eu, Euractiv, DW

