Brits Lagerhuis stemt op 15 januari over brexit

dinsdag 8 januari 2019 , 14:17

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De stemming in het Britse parlement over het brexit-akkoord dat premier Theresa May heeft gesloten met de Europese Unie is op dinsdag 15 januari. Dat heeft een woordvoerder van May gezegd na overleg van de premier met haar belangrijkste ministers.

De woordvoerder van May zei dat de debatten in het parlement woensdag beginnen en dat die volgende week dinsdag met een stemming worden afgesloten.

Brussel en Londen bereikten eind vorig jaar een voorlopig akkoord over de voorwaarden voor de brexit. De deal stuitte evenwel op veel verzet in het Britse parlement. Daarop besloot May een cruciale stemming in het Lagerhuis over de feestdagen heen te tillen.

